تحرير 73 محضرًا تموينيًا في حملات على الأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 73 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المنافذ والمحال التجارية لرصد المخالفات وضبط الأسعار، والتأكد من تطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية، ومتابعة تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 63 مخالفة تموينية ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

وتنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات)، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (بيع منتجات مجهولة المصدر - بيع بأزيد من السعر المقرر - ذبح خارج المجازر) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.