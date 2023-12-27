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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصليب الأحمر الإندونيسي ينسق لإرسال دفعة جديدة للمساعدات الإنسانية لسكان غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الصليب الأحمر الإندونيسي اليوم، الأربعاء، أن فريقه يتواجد حاليا في مصر لتنسيق وإعداد الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة والتي تشمل الغذاء والبطانيات والأدوية والمعدات الصحية.

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ونقلت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية عن مشرف الفريق عارفين هادي قوله :"إن مسئولي الصليب الأحمر الإندونيسي اجتمعوا مع مسئولي الهلالين الأحمر المصري والفلسطيني ووزارة الصحة والسكان المصرية والمستشفى الفلسطيني يوم الأحد الماضي في مقر الهلال الأحمر المصري في القاهرة بشأن التنسيق حول الدفعة الثانية من المساعدات لأهل قطاع غزة".

وتوقع الصليب الأحمر الإندونيسي ، في بيان له، أن تلبي المساعدات الغذائية والصحية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة..مشيرا إلى أن الدفعة الثانية من المساعدات تتكون من مستلزمات الأسرة ومستلزمات النظافة ومستلزمات الأطفال والأقنعة والمعدات الصحية.

وفي القاهرة .. قام فريق مبادرة الإغاثة الإندونيسية بالتنسيق بشكل مكثف مع الهلال الأحمر المصري باعتباره الجهة الرسمية المعينة من قبل الحكومة المصرية لتوزيع المساعدات على غزة ومع السفارة الإندونيسية في القاهرة.

وقد أدى الصراع المستمر في غزة إلى نقص الإمدادات من المعدات الطبية والأدوية في العديد من المستشفيات ونقص كبير في الغذاء ومياه الشرب للسكان النازحين والطاقم الطبي والمرضى والضحايا.

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