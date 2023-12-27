تشغيل 7 مركبات إضافية لتحقيق سيولة مرورية بمدينة قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجه بتوفير سيارتين سرفيس لنقل الركاب من مجمع مواقف قنا مرورا بميدان الساعة والمحطة، ثم مرورا بموقف الضبعة حتي جامعة جنوب الوادي، فضلا عن توفير عدد 5 سيارات سرفيس جاري ترخيصهم للعمل علي ذات الخط لضمان انتظام حركة ركوب المواطنين ومنع التكدس والازدحام.

ونوه المتحدث الرسمي، أنه تم توفير خدمات أمنية على مدار اليوم، وتواجد مسؤولي إدارة المواقف للتعامل مع أى شكوى من قِبل الركاب علي مدار الساعة، مع مراجعة كشافات الإنارة في الطريق المؤدي للموقف، لتوفير أقصي درجات الراحة والآمان للسائقين والركاب .

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا لمتابعة انتظام حركة السير بموقف قفط وقوص بمنطقة خلف مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.

وحضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، ومحمد طايع عضو مجلس النواب ،وعبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، والمقدم أدهم يوسف رئيس مباحث المرور، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و أحمد فيصل مدير إدارة مواقف قنا ،ومحمد مبارك مدير مواقف قفط، وبكري حسن نقيب السائقين ،ومحمد حسن مدير إدارة المواقف بالمحافظة .