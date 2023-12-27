توقيع الكشف الطبي على 1628 مواطنًا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا، بالمنظومة الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية، وفى مقدمتها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (100 مليون صحة)، وذلك بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع ، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال المحافظ، إن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأسفرت نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية، التي نفذت يومي 25 و26 ديسمبر الجاري، بقرية صفط الغربية، إحدى قرى مركز المنيا، عن توقيع الكشف على 1628 حالة وصرف العلاج بالمجان، ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، شملت عددًا من التخصصات المختلفة منها، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن).

وضمت إجراء الكشف الطبي على، و391 حالة جراحة، 378 حالة أطفال، 335 باطنة، 55 نساء، 65 حالة أسنان، 219 جلدية، 121 أنف وأذن، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 157 تحليلًا مختلفًا، و3 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر، لعدد 95 مترددًا، وإجراء 5 حالات خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 141 مترددًا.