حارس بيراميدز: جاهزون لمباراة سيراميكا وهدفنا الفوز

أكد أحمد ميهوب حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، إن الفريق يلعب كل مبارياته من أجل الفوز، وبالتالي فإن مواجهة سيراميكا مهمة وهدف الفريق وتركيزه هو الفوز مهما كانت الظروف، ذلك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع من كأس الرابطة.





وأشار ميهوب في المؤتمر الصحفي، إلى أن بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز وعلى نفس المستوى والفريق بالكامل جاهز للقاء ويعمل من أجل الفوز مهما كانت الظروف.



في سياق متصل، أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يحترم الإعلام المصري ولم يكن يقصد أي إهانة للصحافة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد مباراة الفريق أمام فيوتشر في السوبر المصري بالإمارات.



وأضاف: أنه طوال فترتي عمله في مصر لم يخرج مطلقا عن النص ودائما سعيد بالتواجد في مصر، ولا يقصد مطلقا أي إهانة لشخص أو إعلام مصري، وفي المقابل يستحق كذلك أن يكون هناك احترام مقابل.

وأوضح أن السؤال بشأن رحيله عن النادي استفزه وشعر بعدم الاحترام وبالتالي كان رده قويا خاصة بعد الخسارة والخروج من كأس السوبر.



وتابع المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، أن الفريق لعب مواجهة قوية أمام فيوتشر وكان يستحق الفوز والتأهل، ولكن لم يكن التوفيق بجانب اللاعبين في ضربات الترجيح بالنهاية، ورغم أن بيراميدز كان الأقرب ٣ مرات لحسم النتيجة خلال ركلات الترجيح.



وواصل: لكن لغة ضربات الترجيح تعتمد على التركيز وهو ما غاب عن بعض اللاعبين في التسجيل وبالتالي كانت الخسارة والخروج من كأس السوبر، مؤكدا أن لغة الرياضة هي التنافس وكان لابد من تهنئة فيوتشر على الفوز والتأهل للنهائي.

