طلب منها ممارسة الرذيلة.. سيدة تتخلص من سمسار عقارات بالمرج

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإنهاء حياة سمسار مسن شنقا وذلك عن طريق لف قطعة قماش حول رقبته في شقة سكنية بالمرج.

وأدلت المتهمة خلال تحقيقات النيابة باعترافات تفصيلية عن تفاصيل ارتكاب الواقعة، والتخلص من حياة السمسار المسن.

اعترافات المتهمة بقتل سمسار المرج

وقالت المتهمة إنها ارتكبت الجريمة وأنهت حياة السمسار خلال وجودها برفقته داخل شقة سكنية، حيث توصل رجال المباحث إلى أن الشقة مسرح الجريمة؛ يستخدمها السمسار المتوفى لممارسة الرذيلة مع ساقطات يجلبهن بداخلها.

وأضافت المتهمة إنها أحضرت إلى الشقة بغرض الحصول على غرفة للإيجار من السمسار المجني عليه، لكن الأخير عندما طلب منها ممارسة الرذيلة معها داخل الشقة لتوفير مسكن لها.

وأشارت أنها اختمر في ذهنها مطاوعته لحين التمكن من التخلص منه، وما إن أتيح لها الفرصة بعد تناول السمسار لعقار منشط جنسي، إذ بالمتهمة تنقض عليه وتضيق الخناق على عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت بعد لحظات تأكدت من وفاة الضحية، وبدأت في البحث عن أموال ومتعلقات داخل الشقة لسرقتها، وعثرت في النهاية على مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، وهاتف محمول وفرت هاربة.

وكشفت تحريات المباحث أن سيدة أخرى حضرت للشقة بعدها بساعات ومعها قسط شقة سكنية لإعطائه للسمسار المقتول، فوجدت الباب الحديدي للشقة مفتوح على مصراعيه، فدلفت لداخل الشقة وهي تقدم ساق وتأخر ساق، وكانت صدمتها عندما وجدت السمسار ملقى على الأرض، وملفوف على عنقه ايشارب.

وأشارت التحريات أن السيدة هاتفت نجل الضحية وأخبرته بالحادث، حيث حضر مسرعًا وبرفقته الشرطة، وبإجراء التحريات توصلت المباحث إلى مرتكبة الواقعة وألقت القبض عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مسن في العقد الثامن من عمره، وملفوف حول رقبته قطعة قماش في الشقة.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة المرج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة ربة منزل، ثلاثينية، وأنها حضرت إلى الشقة السكنية ملك المتوفى، بعدما علمت أنه يعمل سمسار عقارات وسيوفر لها غرفة للإيجار.

وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، واعترفت بأنها سرقت مبلغا ماليا وهاتفا محمولا من المتهم، بعد إنهاء حياته، وفرت هاربة من موقع الحادث.