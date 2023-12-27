عاجل
مسلسل يبحث عن حلقة أخيرة.. قضايا فساد وزارة التموين تحرج الوزير أمام الشعب
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تحرير 215 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (215) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

سائق نقل ينهي حياة مالك شركة أسمدة بالقليوبية


تلقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشادة بين شخصان بدائرة المركز وقيام أحدهما بالإصطدام بالآخر بسيارته ووفاته


بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين مالك شركة أسمدة ومبيدات حشرية "توفـى إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله للمستشفى - جار المتوفـى"سائق نقل" لقيام الثانى بمحاولة إيقاف سيارته (نقل قلاب) بقطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك قام على إثرها الثانى بإستقلال سيارته والإصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.


عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبطه والسيارة قيادته , وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.     
 

مواد متعلقة

سقوط صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر لفك الشفرات بطريقة غير شرعية

حملات أمنية مكبرة للتصدي لجرائم السرقة

شخلل عشان تعدي.. عاطل يمزق جسد طالب لسرقته في بني سويف

الأمن يضبط 3 قضايا لترويج المخدرات في أسوان

سقوط سيدة و3 أشخاص لاحتجازهم آخر بالقاهرة بسبب خلافات مالية

سائق نقل ينهي حياة مالك شركة أسمدة بالقليوبية
الجريدة الورقية