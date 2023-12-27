تحرير 215 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (215) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

سائق نقل ينهي حياة مالك شركة أسمدة بالقليوبية



تلقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشادة بين شخصان بدائرة المركز وقيام أحدهما بالإصطدام بالآخر بسيارته ووفاته



بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين مالك شركة أسمدة ومبيدات حشرية "توفـى إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله للمستشفى - جار المتوفـى"سائق نقل" لقيام الثانى بمحاولة إيقاف سيارته (نقل قلاب) بقطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك قام على إثرها الثانى بإستقلال سيارته والإصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبطه والسيارة قيادته , وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

