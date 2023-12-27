تسليم 120 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية ، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا ، من خلال تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لهم في ظل الأزمة الإقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن المحافظة تمد يد العون للإسهام في كافة برامج الدعم الإجتماعي والإقتصادي، والتي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، والتي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

وأكد المحافظ، إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية سلمت مديرية التضامن الإجتماع 120 رأس ماشية ، لـ 60 مواطناً بقرية ماقوسة بمركز المنيا ، لافتاً إلى أن مديرية الطب البيطري قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مواطن، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي ، بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية " الحق والحياة " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.