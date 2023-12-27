أزهر سوهاج تحدد موعد استيفاء المعلمين لملف الترقي إلكترونيًّا

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًّا للمستهدفين للترقي للعام 2023-2024م، وهم المعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر الرابط التالي:

http://academy.emis.gov.eg/alazhar/

ويتاح التسجيل اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2024/01/08م، حتى يوم الخميس الموافق 2024/02/29م، لذا فإن المعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًّا من خلال الدخول على صفحته الشخصية بالموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم، وبعد الإنتهاء والمراجعة يجب الضغط على أيقونة "حفظ وتسجيل"، ويتحمل كل الآثار المترتبة حال عدم قيامه بذلك، والمعلم مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًّا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له إلكترونيًّا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.

أما بخصوص موعد التدريب، فقد أعلنت المنطقة بأنه سوف تصل رسالة بمقر التدريب وموعده على رقم الهاتف الخاص بكل معلم من بداية شهر يناير ٢٠٢٤م.

وفي سياق متصل واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، متابعاته ‏الميدانية لأعمال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للاطمئنان على انتظام الامتحانات وعدم وجود ‏شكاوى.‏

وتفقد رئيس المنطقة لجان مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي للبنين والفتيات، التابع لإدارة ‏سوهاج الأزهرية، حيث قام بالمرور على اللجان واستمع لآراء الطلاب والطالبات حول مستوى ‏الأسئلة، ومطابقة الأسئلة لمحتوى المناهج الدراسية، كما أكد فضيلته ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء ‏الامتحان في بيئة مناسبة تساعد على التركيز.‏