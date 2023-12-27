جهاز تنمية المشروعات: تمويل 9 آلاف مشروع في قنا خلال 2023

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية نوفمبر الجارى تم تمويل عدد 9212 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالى مبلغ 245 مليون و769 ألف و668 جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد عبد الباقي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 385 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 93 مليون و245 ألف و63 جنيه، وفرت 1132 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8827 مشروعا بتمويل قدره 152 مليون و524 ألاف و605 جنيه ، وفرت 10924فرصة عمل لابناء محافظة قنا .

وأشار عبد الباقي، إلي أن ذلك يأتي في إطار اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة