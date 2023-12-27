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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بتروجيت يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين

بتروجيت والنجوم
بتروجيت والنجوم

يواصل بتروجت تصدره جدول ترتيب دوري المحترفين، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على النجوم بهدف نظيف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

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تشكيل طنطا لمواجهه الاتصالات في دوري المحترفين

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غزل المحلة يختتم استعدادته لمواجهة السكة الحديد في دوري المحترفين

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نتائج مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم

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7 مواجهات مشتعلة في دوري المحترفين المصري اليوم


وكان حرس الحدود فاز على النصر للتعدين بنتيجة هدفين لهدف أمس الثلاثاء، من الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين.
وقبل استئناف الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين، نستعرض جدول ترتيب دوري المحترفين.


جاء جدول ترتيب دوري المحترفين على النحو التالي:


1- بتروجت 29 نقطة
2- حرس الحدود 28 نقطة
3- غزل المحلة 23 نقطة
4- لافيينا 22 نقطة
5- وادى دجلة 22 نقطة
6- بترول أسيوط 22 نقطة
7 - راية 21 نقطة
8 - القناة 20 نقطة
9-  السكة الحديد 20 نقطة
10-  أسوان 17 نقطة
11-  الاتصالات 17 نقطة
12-  بروكسى 17 نقطة
13-  أبو قير للأسمدة 16 نقطة
14-  طنطا 16 نقطة
15-  دكرنس 16 نقطة
16-  مكادى 12 نقطة
17 - جمهورية شبين 10 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19 - النجوم 9 نقاط
20-  النصر للتعدين 4 نقاط
 

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