بتروجيت يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين

يواصل بتروجت تصدره جدول ترتيب دوري المحترفين، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على النجوم بهدف نظيف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.



وكان حرس الحدود فاز على النصر للتعدين بنتيجة هدفين لهدف أمس الثلاثاء، من الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين.

وقبل استئناف الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين، نستعرض جدول ترتيب دوري المحترفين.



جاء جدول ترتيب دوري المحترفين على النحو التالي:



1- بتروجت 29 نقطة

2- حرس الحدود 28 نقطة

3- غزل المحلة 23 نقطة

4- لافيينا 22 نقطة

5- وادى دجلة 22 نقطة

6- بترول أسيوط 22 نقطة

7 - راية 21 نقطة

8 - القناة 20 نقطة

9- السكة الحديد 20 نقطة

10- أسوان 17 نقطة

11- الاتصالات 17 نقطة

12- بروكسى 17 نقطة

13- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

14- طنطا 16 نقطة

15- دكرنس 16 نقطة

16- مكادى 12 نقطة

17 - جمهورية شبين 10 نقاط

18- مصر المقاصة 6 نقاط

19 - النجوم 9 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط

