للمرة الأولى .. تشغيل عيادات مسائية بأجر رمزي في مستشفيات كفر الشيخ

بسعر رمزي قدره 25 جنيهًا

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، عن تشغيل العيادات بعدد من المستشفيات، فترة مسائية ، لمدة 6 ساعات، من الساعة 2 مساءً إلى الساعة 8 مساءً، وذلك لخدمة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، أنه سيتم الكشف على المريض وفحصه بسعر رمزي قدره 25 جنيهًا، كما يتاح أيضًا عمل مقاس النظارة بسعر 25 جنيهًا، ويتم مراجعة مقاس النظارة للمريض لخدمة المواطنين.

وأضاف وكيل صحة كفر الشيخ، أنه تم تشغيل الفترة المسائية بمستشفيات كفر الشيخ العام، والرمد، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، الرياض المركزي، صدر كفر الشيخ، بيلا المركزي، دسوق العام كل أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة والإجازات، وسيتم الإعلان عن تشغيل بقية مستشفيات المحافظة تباعًا.

وبدء تشغيل العيادات المسائية داخل مستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ، وذلك من الثانية مساءً حتى الثامنة كل يوم، ما عدا الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمرضى بجميع التخصصات على مدار الأسبوع.

وأوضح شقوير ، أنّ مستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ يستقبل المرضى في جميع التخصصات من كشف، وأشعة، وأسنان، ومرضى الحساسية، وغيرها من التخصصات التي تخدم المواطنين، وسط تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة خلال عمل العيادات المسائية بالمستشفى، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع كبير من سكان المحافظة.