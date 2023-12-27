الاتحاد الرياضي بالجامعات: مصر أصبحت مؤهلة لتنفيذ واستضافة البطولات العالمية والعربية
أكد الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، على وجود خطة واضحة ومدروسة لتطوير ملف النشاط الرياضي بالجامعات، مشيرا إلى أن إمكانيات الدولة المصرية أصبحت مؤهلة لتنفيذ وتنظيم واستضافة البطولات العالمية والعربية، متابعا: "نقيم من خلال خطة الاتحاد، مجموعة من الأنشطة أبرزها دورة الشهيد الرفاعي، التي تعد العمود الفقري للنشاط داخل الجامعات المصرية".
دورة الشهيد الرفاعي
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن دورة الشهيد الرفاعي هامة للغاية،إذ تحظى بمشاركة موسعة من قبل حوالي 70 جامعة متنوعة بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، موضحا أن هذه الدورة تضم فيما لا يقل عن حوالي 40 لعبة.
الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين
وتابع، أنه تم الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين، ويتم العمل حاليا على استكمال باق ألعاب دورة الشهيد الرفاعي خلال فترة إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني، مشيدا بإمكانيات مصر في هذا الصدد، إذ استضافت بطولة العالم للأسكواش في العام الماضي.