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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاتحاد الرياضي بالجامعات: مصر ‏أصبحت مؤهلة لتنفيذ واستضافة البطولات العالمية والعربية

الاتحاد الرياضي للجامعات
الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية

أكد الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، على وجود خطة واضحة ‏ومدروسة لتطوير ملف النشاط الرياضي بالجامعات، مشيرا إلى أن إمكانيات الدولة المصرية ‏أصبحت مؤهلة لتنفيذ وتنظيم واستضافة البطولات العالمية والعربية، متابعا: "نقيم من خلال ‏خطة الاتحاد، مجموعة من الأنشطة أبرزها دورة الشهيد الرفاعي، التي تعد العمود الفقري ‏للنشاط داخل الجامعات المصرية".‏

دورة الشهيد الرفاعي

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن دورة الشهيد الرفاعي هامة ‏للغاية،إذ تحظى بمشاركة موسعة من قبل حوالي 70 جامعة متنوعة بين حكومية وخاصة وأهلية ‏وتكنولوجية، موضحا أن هذه الدورة تضم فيما لا يقل عن حوالي 40 لعبة.‏

 الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين

وتابع، أنه تم الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين، ويتم العمل حاليا على استكمال ‏باق ألعاب دورة الشهيد الرفاعي خلال فترة إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني، مشيدا ‏بإمكانيات مصر في هذا الصدد، إذ استضافت بطولة العالم للأسكواش  في العام الماضي.‏

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