الاتحاد الرياضي بالجامعات: مصر ‏أصبحت مؤهلة لتنفيذ واستضافة البطولات العالمية والعربية

أكد الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، على وجود خطة واضحة ‏ومدروسة لتطوير ملف النشاط الرياضي بالجامعات، مشيرا إلى أن إمكانيات الدولة المصرية ‏أصبحت مؤهلة لتنفيذ وتنظيم واستضافة البطولات العالمية والعربية، متابعا: "نقيم من خلال ‏خطة الاتحاد، مجموعة من الأنشطة أبرزها دورة الشهيد الرفاعي، التي تعد العمود الفقري ‏للنشاط داخل الجامعات المصرية".‏

دورة الشهيد الرفاعي

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن دورة الشهيد الرفاعي هامة ‏للغاية،إذ تحظى بمشاركة موسعة من قبل حوالي 70 جامعة متنوعة بين حكومية وخاصة وأهلية ‏وتكنولوجية، موضحا أن هذه الدورة تضم فيما لا يقل عن حوالي 40 لعبة.‏

الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين

وتابع، أنه تم الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين، ويتم العمل حاليا على استكمال ‏باق ألعاب دورة الشهيد الرفاعي خلال فترة إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني، مشيدا ‏بإمكانيات مصر في هذا الصدد، إذ استضافت بطولة العالم للأسكواش في العام الماضي.‏