انتظام طلاب الحقوق بأداء امتحانات نصف العام بجنوب الوادي

انتظم، اليوم الأربعاء، طلاب كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، فى أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويؤدي الامتحانات، الامتحانات اليوم عدد 2505 طالب بالفرقة الاولى و عدد 2357 طالب بالفرقة الثالثة.

وتابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامة جنوب الوادي، سير الامتحانات، في إطار المتابعة اليومية لامتحانات الفصل الدراسي الاول.

رافق رئيس الجامعة، الدكتور محمد رشدي عميد الكلية والدكتور عبد الباري حمدان وكيل الكلية للدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الحقوق.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته، أن الجامعة حريصة على توفير الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف كليات الجامعة متمنيا التوفيق لكافة الطلاب.

وقام رئيس الجامعة، خلال جولته باستطلاع اراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات وعن المشكلات التي تواجه الطلاب اثناء تأدية الامتحانات والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات.

ولفت الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة وذلك للرد على استفسارات الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.