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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

اجتماع مع رؤساء الجاليات العربية بأوكرانيا لحماية الحقوق وحل الصعوبات.. "صور"

اجتماع الشرطة الوطنية
اجتماع الشرطة الوطنية الأوكرانية

دعا رئيس إدارة التفتيش الرئيسية والامتثال لحقوق الإنسان في الشرطة الوطنية الأوكرانية، رسلان هورياشينكو، لعقد اجتماع مع رؤساء الجاليات العربية بأوكرانيا بهدف تسليط الضوء على مسألة حماية حقوق الجاليات في أوكرانيا وسبل التعاون في حل الصعوبات والعقبات الناشئة.

 


وحضر الاجتماع عدد كبير من قيادات مراكز الشرطة من مدن أوكرانيا، الذين انضموا إلى الحوار عبر برنامج Zoom Conference، وبحضور رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، علي فاروق، وقيادات من الجالية العربية الأخرى.

 

حماية حقوق الجاليات باوكرانيا

 

وكان هدف اللقاء تسليط الضوء على مسألة حماية حقوق الجاليات في أوكرانيا وسبل التعاون في حل الصعوبات والعقبات الناشئة، كما تم الكشف عن عادات وتقاليد بعضا من دولنا العربية.

 

علي فاروق يؤكد مدى العلاقات المصرية الأوكرانية

 

وفى نطاق الاجتماع أوضح  على فاروق، رئيس الجالية المصرية باوكرانيا، بعض من مدى العلاقات المصرية الاوكرانية فى نطاق التعاون بين البلدين ومنها مجال التجارة والسياحة.

وخلال الاجتماع أبدى الجانب الأوكراني اهتمامه بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين الدول العربية والإسلامية.
 

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