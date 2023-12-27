تكريم فرغلي وعبد الرازق بالفاعلية السنوية لمبدعي السرد بأسيوط

ينظم نادي القصة بأسيوط فاعليته السنوية مساء غد بقصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع جمعية رواد الثقافة بأسيوط، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأوضح الأديب أحمد راشد البطل رئيس نادي القصة بأسيوط، أن برنامج الفاعلية يتضمن تكريم الفائزين بالمسابقات السنوية للقصة القصيرة والتي تهدف لتحفيز الكتابة الإبداعية الجادة والإشارة لأسماء المتميزين الجدد وتشجيعهم، مضيفا أنه وضمن الفاعليات، سيتم تكريم اثنين من أهم الأعضاء تتويجا لجهودهم الإبداعية والثقافية والتطوعية وهم الدكتور محمود فرغلي والدكتور سيد عبد الرازق مضيفاً أن الدكتور محمود فرغلي هو واحد من أهم النقاد الذين ساهموا بالثراء الحركة النقدية فضلا عن إسهاماته الإبداعية في الشعر والسرد والمسرح، أما الدكتور سيد عبد الرازق فهو واحد من أهم الشعراء الذين لهم إسهامات لافتة في الشعر بأنواعه والمسرح الشعري وكل منهما حائز على العديد من الجوائز العربية المهمة في مختلف المجالات التي يبدعون فيها.

تقام الفاعلية برعاية عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وإشراف ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتورة الفنانة التشكيلية صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط.