سقوط سيدة و3 أشخاص لاحتجازهم آخر بالقاهرة بسبب خلافات مالية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية "شوما" بالتعدى على زوجها حال تواجدهما بمحل سكنه بدائرة القسم، وإصطحابه كرها عنه داخل سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالى، وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجنى عليه (كهربائى سيارات) وقرر بأنه تم إطلاق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ وأضاف المجنى عليه بقيامهم باحتجازه بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإحتجاز المجنى عليه بشقة سكنية ملك أحدهم، وأضافت المتهمة بأن المجنى عليه مدين لها بمبلغ مالى ولميقمبرده،وفى سبيل ذلك قامت بالإستعانة بباقى المتهمين وإستأجرت سيارة "ميكروباص" وقاموا بارتكاب الواقعة، وأيد المجنى عليه ما جاء بأقوال المتهمين.

قرار جديد حول المتهم بسرقة جهاز طبي من مركز عيادات بالمقطم



أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس عاطل، لاتهامه بسرقة جهاز طبى من داخل مركز عيادات في المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة، أوضحت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقيــة على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته إعترف بسرقته من داخل مركز عيادات فى المقطم.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.