سائق نقل ينهي حياة مالك شركة أسمدة بالقليوبية

تلقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشادة بين شخصان بدائرة المركز وقيام أحدهما بالإصطدام بالآخر بسيارته ووفاته



بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين مالك شركة أسمدة ومبيدات حشرية "توفـى إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله للمستشفى - جار المتوفـى"سائق نقل" لقيام الثانى بمحاولة إيقاف سيارته (نقل قلاب) بقطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك قام على إثرها الثانى بإستقلال سيارته والإصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبطه والسيارة قيادته , وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حكم رادع بحق حارس أمن أنهى حياة شخص بالخطأ بالخانكة



أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لحارس أمن بفندق، لاتهامه بإنهاء حياة شخص بسبب خلاف بينه وبين شخص آخر، ولدى محاولته إطلاق عيار ناري صوبه، لم يصبه وأصاب المجني عليه عن طريق الخطأ، في الخانكة.

أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28268 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3947 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أوضح أن المتهم "سيد ط م"، 48 سنة، حارس أمن بفندق، قتل المجني عليه "سيد محمد سيد سليمان" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه حدث خلاف سابق بين المتهم وشخص أخر "غير المجني عليه"، وأطلق المتهم عيارا ناريا من سلاح ناري مششخن "مسدس فردي الطلقات" كان بحوزته، صوب الأخير، بنية إزهاق روحه، فحاد عن هدفه وأصاب المجني عليه، محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس فردي الطلقات"، كما أحرز ذخائر "طلقة" استعملها على السلاح الناري محل الاتهام السابق، حال كونه غير مرخصا له بحيازته أو إحرازه