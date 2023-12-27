Realme GT5 Pro.. هاتف ذكي حقيقي لكنه ليس مثاليًا

تعمل شركة Realme على تصنيع هواتف رائعة بسعر معقول ضمن خط GT الخاص بها منذ بعض الوقت، ولكن أحدث عروضها يبدو أنها ستأخذ الأمور إلى المستوى التالي. يقدم الجهاز الجديد تصميمًا جديدًا تمامًا ومواصفات كاميرا مثيرة على الورق ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

لن يكون Realme GT5 Pro متاحًا في الولايات المتحدة، للأسف، إلا إذا وجدت بطريقة ما طريقة لاستيراده. لكن هذا لا يعني أنه لن يكون لها تأثير على سوق الهواتف الصينية، والهواتف المستقبلية التي قد تشق طريقها في النهاية إلى الولايات المتحدة.

هل يمثل Realme GT5 Pro بالفعل الجيل الجديد من الأجهزة "القاتلة الرائدة"، أو الأجهزة التي تقدم مواصفات رئيسية بسعر أقل بكثير؟

مواصفات Realme GT5 Pro



تصميم Realme GT5 Pro



أحد الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام في Realme GT5 Pro هو تصميمه. يعد هذا الجهاز هو الأحدث في سلسلة الهواتف التي تتخلص من الخلفيات الزجاجية أو البلاستيكية - لصالح الجلد الصناعي ذي الملمس الفاخر. المواد حقا تبدو لطيفة جدا. إنه ملموس ويبدو قويًا، مما يجعل من نفسه مادة يمكن استخدامها على المزيد من الأجهزة في المستقبل.

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وباقي التصميم جميل جداً يحتوي الجهاز على وحدة كاميرا بحجم مماثل لبعض الهواتف التي تحمل علامة Oppo التجارية، بما في ذلك OnePlus Open، لكنني لا أمانع ذلك حقًا. إنه ضخم بالتأكيد، ولكن اعتمادًا على الموضع، يمكن أن يجعل حمل الهاتف أسهل قليلاً. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت تنتج صورًا ممتازة، فإن المقايضة تستحق العناء.

ظهر Realme GT5 Pro

في الجهة الأمامية، يحتوي الجهاز على شاشة منحنية قليلاً. أفضّل الشاشة المسطحة، لكن المنحنى ليس جذريًا للغاية، ولم أجده مشكلة كبيرة. يوجد فتحة صغيرة لوحدة الكاميرا في الجزء العلوي من تلك الشاشة.

كل شيء آخر يتعلق بتصميم الهاتف أمر متوقع. يوجد منفذ USB-C في الأسفل، مع زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن.

يأتي الهاتف باللونين الأسود والأبيض، وكلاهما يبدو جيدًا - لكني أحب حقًا مظهر اللون البرتقالي، وهو لون نموذج المراجعة الخاص بنا.

شاشة Realme GT5 Pro

شاشة Realme GT5 Pro ممتازة. يبلغ حجم الشاشة 6.78 بوصة وهي من نوع LTPO AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز. إنها سلسة للغاية وتصبح مشرقة جدًا. إنها دقة عالية أيضًا، لذا يبدو النص واضحًا والصور مفصلة للغاية. بشكل عام، سينظر معظم المستخدمين إلى شكل الشاشة على هذا الهاتف.

أداء Realme GT5 Pro



يعد Realme GT5 Pro أحد الأجهزة الأولى التي تتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 الجديد، وهو أحدث وأكبر معالج للهواتف الذكية من Qualcomm.

النتائج؟ الهاتف سريع جدا . للتوضيح، في الاستخدام اليومي، من المحتمل أنك لن تلاحظ فرقًا بين هاتف مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وجهاز مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. وقد تلاحظ أن الألعاب يتم تحميلها بشكل أسرع قليلاً، وأقل يتلعثم ويتجمد، لكن لا تتوقع تحسنًا جذريًا. وبطبيعة الحال، ربما لا يكون هذا الأداء الإضافي مهمًا الآن بقدر ما قد يكون عليه في نهاية عمره الافتراضي.

انقطاع الكاميرا Realme GT5 Pro

النتائج القياسية، كما هو متوقع، ممتازة. فيما يلي النتائج القياسية التي حققناها مع هذا الهاتف:

هذه نتائج ممتازة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأداء الرسومات، كما هو موضح من خلال اختبار برنامج 3DMark Wilde Life Extreme.

بطارية Realme GT5 Pro والشحن

يأتي Realme GT5 Pro مزودًا ببطارية كبيرة نسبيًا تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة، ووجدت أن الجهاز يقدم أداءً ممتازًا للبطارية بشكل عام. سيوفر لك الجهاز يومًا كاملاً من الاستخدام بسهولة، وسيجد الكثيرون أنه يمكنه توفير يوم ثانٍ من الاستخدام أيضًا. لن يواجه أي شخص يقوم بشحن هاتفه بانتظام مشكلة في أداء بطارية Realme GT5 Pro.



ريلمي GT5 برو USB-C

مواصفات الشحن جيدة جدًا أيضًا. على عكس Realme GT3، الذي يدعم الشحن بقوة 240 واط، يمكن لـ GT5 Pro الشحن بقوة 100 واط “فقط” – مما يعني أنك ستتمكن من شحن الجهاز في حوالي 30 دقيقة. حتى أنه يدعم الشحن اللاسلكي السريع – سيتمكن المستخدمون من الشحن بقوة 50 واط لاسلكيًا باستخدام شاحن لاسلكي متوافق. لم يكن لدينا هذا الشاحن، لذلك لم نتمكن من اختباره.

كاميرا ريلمي جي تي 5 برو

واحدة من أهم جوانب هذا الهاتف هي الكاميرا. يحتوي الجهاز على مجموعة كاميرات ثلاثية، والتي تتضمن كاميرا مقربة مقربة. يمكن لهذه الكاميرا التكبير بصريًا إلى 2.7x – ومع ذلك، تستخدم Realme تقنية قص المستشعر للتكبير بشكل أكبر دون أي خسارة في التفاصيل.

وبالفعل وجدت ذلك تمكنت الكاميرا الموجودة في Realme GT5 Pro من إنتاج صور رائعة بشكل عام. كانت الصور نابضة بالحياة وملونة، وبتفاصيل جيدة، على الرغم من أنك ستحتاج إلى تذكر مسح وحدة الكاميرا بانتظام. كان هذا صحيحًا في الغالب في البيئات منخفضة الإضاءة أيضًا. لقد وجدت أنني كنت قادرًا على دفع الكاميرا بعيدًا قليلاً مع الإضاءة المنخفضة حقًا، أو عند مستويات التكبير العالية - ولكن في معظم السيناريوهات المعقولة، كان أداؤها ممتازًا.

برزت العدسة المقربة على وجه الخصوص كميزة مفيدة. حتى في البيئات منخفضة الإضاءة، تمكنت الكاميرا المقربة من إنتاج صور مفصلة ونابضة بالحياة، مع القليل من الضبابية - ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تقنية التثبيت المضمنة فيها.

برنامج ريلمي GT5 برو

يأتي الإصدار الحالي من Realme GT5 Pro مزودًا بواجهة Realme UI 5.0، التي تعتمد على Android 14. ولسوء الحظ، لم يكن نموذج المراجعة الخاص بنا متغيرًا عالميًا للهاتف، وعلى هذا النحو، لم يتم تثبيت خدمات Google Play.

الاستنتاجات

لدى Realme GT5 Pro الكثير مما يفعله. قد يعجبك التصميم العام حقًا، بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي على بطارية رائعة، ويتم شحنها بسرعة، ويحتوي على كاميرا ممتازة. إنه ليس مثاليًا – حتى مع خدمات Google Play، فمن الممكن ألا تحب Realme UI بشكل عام، ولا يبدو أن الكاميرا مضبوطة جيدًا مثل جهاز مثل OnePlus Open، على سبيل المثال. لكنه هاتف جيد الاستدارة بشكل عام.