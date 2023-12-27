حفلات ختام 2023| أمسية خاصة لـ ماجدة الرومي في السعودية

تختتم المطربة الكبيرة ماجدة الرومي أنشطتها الغنائية في 2023، من خلال حفلها المنتظر في السعودية، ضمن فعاليات الحفلات الختامية للعام التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد ومكان حفل ماجدة الرومي في السعودية

ومن المقرر أن يقام الحفل الجمعة 29 ديسمبر داخل قاعة المرايا بمدينة العلا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

حفلات قاعة لمرايا بمدينة العلا

كانت قد شهدت مدينة العلا عددا من الحفلات خلال الأشهر الماضية خيث ستضافت الشاب خالد والفنانة ديانا حداد مع الفنان نوال الكويتية، وتميزت الحفلات بحضور كامل العدد مع إطلالة طبيعية ساحرة ناتجة عن طبيعة المكان الجبلية مع التجهيزات الضوئية الخاصة بالمسرح التي أعطت أجواء مميزة لتلك الليلالي.

نبذة عن قاعة المرايا السعودية

يُغطي هيكل المسرح الخارجي ألواح عاكسة تُظهر جمال العلا وتتناغم مع المناظر الطبيعية وسط الأودية الصحراوية. تتباهى هذه التحفة الفنية بمساحة 9,740 متر مربع من المرايا العاكسة، مما يجعلها أكبر مبنى عاكس في العالم وفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.



أحدث أغاني ماجدة الرومي “عندما ترجع بيروت”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ ماجدة الرومي من خلال أغنية “عندما ترجع بيروت”، التي تخطت الربع مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "

عِنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ إِلَيْنَا بِالسَّلَامَهْ عِنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ الَّتِي نَعْرِفُهَا مِثْلَمَا تَرْجِعُ لِلدَّارِ الْيَمَامَهْ سَوْفَ نَرْمِي فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْرَاقَ السَّفَرْ وَسَنَسْتَأْجِرُ كُرْسِيَّيْنِ فِي بَيْتِ الْقَمَرْ وَسَنَقْضِي الْوَقْتَ فِي زَرْعِ الْمَوَاوِيلِ... وَفِي زَرْعِ الشَّجَرْ آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا السَّفَرْ!! فَاغْمُرِينَا أُغْمُرِينَا أُغمرينا بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ... اغْمُرِينَا بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ !! -٢هَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَطْلُعَ بَيْرُوتُ الْجَمِيلَهْ مرةً أُخرى..من الأيدي الخَرَابْ ؟ هَلْ مِنَ الْمُمْكِنْ أَنْ يَنْبُتَ قَمْحٌ فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْ يَأْتِي مَعَ الْمَوْجِ الْحِسَابْ هل من الممكن أن نكتب شعراً مرة بعد على حبّة لوزٍ او على قطن السحاب آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا القَدَر. فَاغْمُرِينَا .. أُغْمُرِينَا بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ اغْمُرِينَا بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ.

