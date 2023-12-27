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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله يستهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري

حزب الله
حزب الله

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن حزب الله استهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري.

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الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تطورات الأوضاع في غزة جراء العدوان

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مرصد الأزهر: الاحتلال يسوق أوهامًا سخيفة لإطالة حرب غزة لتنفيذ مخطط التهجير

وقال مراسل قناة  "القاهرة الإخبارية"، إن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا استهدف حدود لبنان الجنوبية.

مقتل أحد عناصر حزب الله

وأعلن حزب الله عن مقتل أحد عناصره إثر القصف على بنت جبيل جنوبي لبنان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

حزب الله

وأعلن "حزب الله" عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

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