حزب الله يستهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن حزب الله استهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا استهدف حدود لبنان الجنوبية.

مقتل أحد عناصر حزب الله

وأعلن حزب الله عن مقتل أحد عناصره إثر القصف على بنت جبيل جنوبي لبنان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

حزب الله

وأعلن "حزب الله" عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.