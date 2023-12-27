سكرتير شمال سيناء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، تنفيذ حملات لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير المقيدين بالسجلات الرسمية في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار السكرتير العام خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء المجلس، إلي أن حملات استخراج الأوراق الثبوتية تهدف الي القضاء علي ظاهرة زواج القاصرات وعدم تسجيل الأطفال.

ووجه السكرتير العام جميع الجهات بإرسال خطط الأنشطة الشهرية الي المجلس القومي للسكان قبل بداية الشهر بوقت كاف، مع قيام المديريات والجهات المعنية بحصر الحالات التي تحتاج الي استخراج الأوراق الثبوتية وحالات التصادق علي الزواج، تمهيدًا لإنهاء ذلك.

وشدد السكرتير العام، على توفير الأطباء والكوادر الطبية في مراكز تنظيم الأسرة وتنفيذ خطة لتغطية جميع التجمعات بإضافة الخدمات التوعوية والفنية وتفعيل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، فضلًا عن متابعة الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.

كما شدد الغندور، قيام مختلف الجهات بالتنسيق مع منطقة وعظ شمال سيناء لاستضافة قوافل الأزهر الدعوية واستفادة الجمهور من تلك القوافل، بجانب التوعية بمخاطر الإدمان، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.

وطالب الغندور، جميع المديريات والجهات بالتنسيق مع وحدة أيادي مصر بالديوان العام للاستفادة من مراكز التدريب علي حرفة السجاد اليدوي بمراكز المدن لتدريب الفتيات والسيدات وإعدادهن للعمل الحر من خلال التدريب علي حرفة السجاد.

بدورها أكدت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، على أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مراجعة توصيات الاجتماع السابق وعرض تقرير إنجاز الجهات المشاركة بالخطة التنفيذية للسكان، وعرض المشكلات السكانية التي تم رصدها وكيفية التعامل معها ووضع الحلول المناسبة، وتدريب السيدات علي الحرف اليدوية.