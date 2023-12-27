الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تطورات الأوضاع في غزة جراء العدوان

كشف عبدالجليل حنجل، متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من نابلس، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

توزيع المساعدات الإنسانية

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر يعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في مراكز النازحين بقطاع غزة، وما يدخل من مساعدات يمثل 10% فقط مما يحتاج إليه الفلسطينيون، متابعًا أننا نعمل على التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

مستشفيي المعمداني

وأوضح أن هناك 12 سيارة إسعاف أجلت المرضى في مستشفيي المعمداني والشفاء إلى جنوب قطاع غزة، لافتًا إلى أن المستشفيات بالقطاع تعاني نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن النازحين يعانون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والرعاية الصحية.