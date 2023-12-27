"نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب" غداً في ملتقى الهناجر الثقافى

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب"، فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى الأستاذ الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفي والروائي مصطفى عبد الله رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبق، الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول عضو لجنة الرواية والسرد بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنان التشكيلي والروائي أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، الروائي الدكتور شريف مليكة، الناقدة والكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي .

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس .

من ناحيه أخرى، عقد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس الثلاثاء، الاجتماع التنسيقى لحفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم فى نسختها السادسة، التى ينظمها القطاع بالتعاون مع جمعية البلد اليوم برئاسة الدكتورة هادية صابر .

تضمن الاجتماع ووضع اللمسات النهائية لبرنامج وتجهيزات حفل ختام المسابقة، الذى من المقرر إقامته فى السابعة من مساء يوم الجمعة ٢٩ ديسمبر الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية .

وصرحت الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، بأن الاجتماع تضمن أيضا التجهيزات اللازمة لإقامة معرض للفن التشكيلي، سيقام على هامش الحفل، لعرض مجموعة من الأعمال للموهوبين من أبنائنا المشاركين فى المسابقة من ذوى الهمم فى فرع الفن التشكيلى هذا العام، وذلك فى بهو المسرح الصغير .

يشار إلى أنه أقيمت المسابقة فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، بالإضافة إلى مجالي الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد الدينى، لكل أنواع الإعاقات، وبلغ إجمالي عدد المشتركين في الموسم السادس (1092) مشتركا، حيث شارك فى فرع الاستعراض الفردي (8) مشتركين، وفى الاستعراض الجماعي (24) فريقا، وفى الغناء الجماعي (11) فريقا، وفى الغناء الفردي (39) مشتركا، وفى الانشاد الديني (17) مشتركا، وفى العزف الفردي (33) مشتركا، وفى العزف الجماعي (2) فريق، وفى الفنون التشكيلية (485) مشتركا .