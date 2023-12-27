وكيل تعليم الإسماعيلية: يشهد تكريم المتفوقين في المسابقة الثقافية المسيحية

فى جو من المحبة والأخوة بمناسبة الأعياد المجيدة، شهد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، يرافقه الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير التعليم العام، حفل تكريم جميع الفائزين في المسابقة الثقافية المسيحية الواردة إلينا، من وزارة التربية والتعليم وعددهم 16 طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة وخمسة من المعلمين الفائزين، وذلك تحت إشراف موجه عام المادة الأستاذة ايفون إبراهيم عجبان.

وأعرب البحيرى عن بالغ سعادته بتكريم هؤلاء الطلاب المتفوقين والمتميزين.

ووجه البحيرى، كلمة للفائزين وحثهم على التميز الدائم فى كافة المجالات من أجل نهضة العملية التعليمية بالمحافظة ووعدهم بالتكريم المستمر فى حالة المشاركة الإيجابية الفعالة بالمبادرات والفوز بالمراكز على مستوى الجمهورية.