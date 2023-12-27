مصر للتأمين تبحث التعاون لتقديم خدمات صحية في ليبيا والسودان واليمن

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الأستاذ عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون بين الجانبين في تقديم خدمات صحية للأشقاء العرب، ومنها ليبيا والسودان واليمن، كما تطرق اللقاء أيضًا إلى بحث التعاون في إطلاق باقة مميزة للتأمين على العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أن هيئة الرعاية الصحية تهدف للاستفادة من خبرات شركة مصر للتأمين لتصبح ذراعًا تأمينيًا للهيئة في جميع الدول العربية والعالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية للتعاون المستدام.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك العديد من المنشآت الصحية المتقدمة، والتي تتميز ببنيتها التحتية المتطورة، ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية والتكنولوجيا، والمعتمدة دوليًا، بالإضافة إلى كوادر صحية مؤهلة على أعلى مستوى في مختلف التخصصات الطبية، مما يمكنها من تقديم خدمات صحية عالمية المستوى وجعل التجربة التأمينية تجربة فريدة وإيجابية للعملاء، فالتعاون يشتمل على توفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة.

وتابع السبكي: أنه نسعى لتطوير العلاقات الاستراتيجية في الهيئة لتعزيز ريادتها المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك التطوير الدائم لخدمات الرعاية الصحية في منشآتها الصحية بناءً على اختيار وتجارب العملاء لتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة، وأن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية التي تضعها هيئة الرعاية الصحية لتنمية أعمالها وتعزيز ريادتها وتنافسيتها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي والتطور بكافة مجالات خدمات الرعاية الصحية.

ووجه السبكي، الدعوة للرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة آليات تعزيز التعاون المشترك، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع أول شركة تأمين وطنية تتوافق مع المعايير العالمية وحاصلة على تصنيف ائتماني من شركات تصنيف عالمية متعددة.

واستكمل السبكي، ننفذ توجيهات القيادة السياسية في السعي والمُضي قدمًا لتقديم الدعم الكامل والتعاون مع أشقائنا العرب، لافتًا إلى أن مصر أصبحت ذراعا استشاريا للشرق الأوسط في كافة المجالات، واستطاعت أن تحقق إنجازات عديدة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ عمر جودة، تفاؤله بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مضيفًا أنه سيأتي التعاون مع الهيئة للمكانة المتميزة التي استطاعت أن تحققها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي خلال فترة وجيزة، ومشيرًا إلى أن شركة مصر للتأمين تؤمن بأن تقديم خدمة عملاء جيدة هي الركيزة الأساسية لتفوق الشركة ونموها وتعزيز علامتها التجارية، ومتابعًا: نفخر بالتعاون مع أكبر مقدم للخدمات في القطاع الحكومي المصري "هيئة الرعاية الصحية" مما يسهم في تقديم تجربة فريدة ومتميزة لعملائنا وتطوير سوق التأمين المصري وتحقيق المصالح والأهداف المشتركة.