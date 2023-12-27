ليفربول يغرد منفردًا.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم

تستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024، وترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول ترتيب المسابقة قبل انطلاق مواجهات اليوم بالبريميرليج.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويأتى آرسنال وصيفًا برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد أستون فيلا فى المرتبة الثاثلة برصيد 39 نقطة.

ويحتل توتنهام هوتسيبر المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، ويقع مانشستر يونايتد فى المركز السادس برصيد 31 نقطة بجدول ترتيب المسابقة.

ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 42 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- أستون فيلا 39 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 36 نقطة

5- مانشستر سيتي 34 نقطة

6- مانشستر يونايتد 31 نقطة

7- وست هام يونايتد 30 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

9- برايتون 27 نقطة

10- بورنموث 25 نقطة

11- تشيلسي 22 نقطة

12- وولفرهامبتون 22 نقطة

13- فولهام 21 نقطة

14- برينتفورد 19 نقطة

15- كريستال بالاس 18 نقطة

16- نوتينغهام فورست 17 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط