حكم رادع بحق حارس أمن أنهى حياة شخص بالخطأ بالخانكة

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لحارس أمن بفندق، لاتهامه بإنهاء حياة شخص بسبب خلاف بينه وبين شخص آخر، ولدى محاولته إطلاق عيار ناري صوبه، لم يصبه وأصاب المجني عليه عن طريق الخطأ، في الخانكة.

أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28268 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3947 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أوضح أن المتهم "سيد ط م"، 48 سنة، حارس أمن بفندق، قتل المجني عليه "سيد محمد سيد سليمان" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه حدث خلاف سابق بين المتهم وشخص أخر "غير المجني عليه"، وأطلق المتهم عيارا ناريا من سلاح ناري مششخن "مسدس فردي الطلقات" كان بحوزته، صوب الأخير، بنية إزهاق روحه، فحاد عن هدفه وأصاب المجني عليه، محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس فردي الطلقات"، كما أحرز ذخائر "طلقة" استعملها على السلاح الناري محل الاتهام السابق، حال كونه غير مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

عقوبة إزهاق الروح

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.