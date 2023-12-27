نوة عيد الميلاد تضرب عروس المتوسط (تفاصيل وتحذيرات)

نوة عيد الميلاد.. تشهد الإسكندرية خلال فصل الشتاء العديد من النوات التي التي تُلقي بظلالها على كافة أنحاء البلاد والتي يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والتي تصل إلى رعدية، فضًلا عن إنخفاض درجات الحرارة.

والنوة هي ظاهرة مناخية طبيعية تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء وتؤثر على الأنشطة البحرية على المدن المطلة على البحر، حيث أنها مرتبطة بتغيرات الطقس على مدار العام.

وبعدما تعرضت الإسكندرية لنوة الفيضة الصغرى خلال الأيام القليلة الماضية، فإنها مع موعد مع نوة عيد الميلاد وفقًا لجدول النوات.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن نوة عيد الميلاد:

تبدأ نوة عيد الميلاد يوم 28 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة يومين.

سُميت هذه النوة بهذا الإسم نسبة إلى عيد الميلاد المجيد بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد.

تأتي نوة عيد الميلاد مصحوبة بأمطار شديدة وانخفاض درجات الحرارة.

كما تأتي هذه النوة مصحوبة برياح شمالية غربية

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (مطروح، الضبعة، سيدى عبدالرحمن، العلمين) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة وتصل لرعدية على بالإسكندرية على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن الأمطار تتقدم إلى المناطق الداخلية مساءً لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح والغربية والشرقية والمنوفية، وعلى الإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الممطرة حتى غدًا الخميس.

وذكرت، الطقس السائد مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الاثنين المقبل.