اتفاق لدعم رواد الأعمال بقيمة 60 مليون جنيه

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركة كاش للتمويل متناهي الصغر -تابعة- بتوقيع اتفاق تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب، لإطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال بقيمة 60 مليون جنيه.

قالت الشركة في بيان للبورصة أن المبادرة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وبالأخص من الشباب والسيدات في بداية مسيراتهم المهنية.

ومن المقرر إرسال فروع الشركة المتنقلة إلى العديد من القرى لتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة.

ويؤكد البيان، أن مشروع دعم رواد الأعمال يتضمن خلق 2500 فرصة عمل للشاب.

يشار إلى أن بلتون المالية القابضة، حققت صافي ربح بلغ 85.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 139.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 956.52 مليون جنيه، مقابل إيرادات قدرها 257.66 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.