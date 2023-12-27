الاحتيال الإعلاني عبر الإنترنت.. كيف يصطاد المحتالون ونصائح للبقاء آمنًا

إنه موسم العطلات وقد اشترى العديد من الأشخاص بالفعل أو يخططون لشراء أشياء جديدة إما لأنفسهم أو لتقديمها لأصدقائهم وعائلاتهم. تعد الإعلانات عبر الإنترنت إحدى الطرق التي تستخدمها الشركات والمسوقون للإعلان عن منتجاتهم والترويج لها وإقناع الأشخاص بشرائها. ومع ذلك، يستغل المحتالون هذه الأيام الإعلانات عبر الإنترنت لخداع الأموال من العملاء.

أصدر CERT-In إشعارًا يوضح عمليات الاحتيال الإعلانية عبر الإنترنت ومكان وجودها بالإضافة إلى نصائح أساسية حول كيفية البقاء محميًا.

ما هو الاحتيال الإعلاني عبر الإنترنت؟



تعد عملية احتيال الإعلانات عبر الإنترنت بمثابة استراتيجية خادعة حيث يستغل المحتالون منصات الإعلان الرقمية لسرقة الأموال أو الإضرار بسمعة شخص ما عبر الإنترنت. غالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال هذه ضرورة ملحة، حيث تقدم عروضًا كصفقات لفترة محدودة، وقد تتضمن مقاطع فيديو مراجعة زائفة للحصول على موافقات زائفة. يقوم المحتالون بإغراء الضحايا بمنتجات عالية الطلب بأسعار مخفضة بشكل غير واقعي، ويطالبونهم بدفع مبالغ مقدمة. قد يتم طلب رسوم إضافية، مثل رسوم التوصيل أو ضريبة السلع والخدمات، بعد الدفع الأولي. وللحفاظ على الشرعية، يقدم المحتالون تفاصيل مزيفة لتتبع التسليم، مما يخلق إحساسًا زائفًا بأن العنصر الذي تم شراؤه في طريقه. بمجرد قيام الضحية بتحويل المبلغ، يقوم المحتالون بحظر الاتصال، مما يجعل من الصعب على الضحايا طلب اللجوء. يعد الوعي بهذه التكتيكات أمرًا ضروريًا للحماية من الوقوع ضحية لمخططات الإعلانات الخادعة عبر الإنترنت.



نصائح للبقاء محميًا من عمليات الاحتيال الإعلانية عبر الإنترنت



شارك CERT-In بعض النصائح حول كيفية حماية نفسه من عمليات الاحتيال الإعلانية عبر الإنترنت.

تحقق قبل النقر على أي رابط.

تحقق دائمًا من أسماء النطاقات وتأكد من شرعية الرابط.

التحليل والتحقق من صحة التقييمات والتعليقات على أي منتج أو إعلان.

لا تتفاعل مع الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجنب النقر على أي رابط أو مرفق يصلك من الغرباء في الرسائل النصية القصيرة أو المحادثات على منصات التواصل الاجتماعي.

لا تشارك أبدًا تفاصيلك المالية عبر الهاتف أو على أي من منصات التواصل الاجتماعي مع الغرباء.

القيام بالمعاملات على المواقع الشرعية.