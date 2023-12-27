5 ألعاب رائعة وصلت إلى Apple آركيد في عام 2023

شهدت خدمة Apple آركيد بعض الإضافات الرائجة في عام 2023، لتقدم شيئًا يناسب الجميع. فيما يلي 5 ألعاب رائعة برزت حقًا:



Crossy Road Castle

أسلوب اللعب "الشبيه بالضفادع" الذي يسبب الإدمان يحصل على لمسة قلعة. تسلق قلعة تم إنشاؤها إجرائيًا، وواجه تحديات وأعداء جدد في كل طابق. إن أسلوب الفن الساحر والحلقة الإدمانية يجعلها لعبة مثالية للعب والالتقاط.



Sonic Dream Team

تعيد هذه اللعبة الكلاسيكية المُعاد تصورها عنوان Dreamcast المحبوب من خلال مرئيات حديثة وتعديلات على أسلوب اللعب. استكشف الجزر النابضة بالحياة، واجمع Wisps، واستخدم قواها الفريدة لهزيمة الأعداء وحل الألغاز. علاج حنين لمحبي Sonic والوافدين الجدد على حد سواء.



Football Manager 2024 Touch

قم بإدارة فريق أحلامك لكرة القدم في هذه النسخة المبسطة من السلسلة المشهورة. من التحويلات إلى التكتيكات، أنت تتحكم في كل شيء. تعد أدوات التحكم باللمس بديهية بالنسبة للجوال، كما أن عمق اللعب يبقيك منشغلاً لساعات.



Disney Dreamlight Valley Arcade Edition

انغمس في مغامرة محاكاة الحياة الساحرة جنبًا إلى جنب مع شخصيات ديزني وبيكسار الشهيرة. قم باستعادة الوادي المنسي، وتكوين صداقات مع الوجوه المألوفة، واكشف عن الأسرار المخفية، وقم بتخصيص منزل أحلامك. تجربة ممتعة لمحبي ديزني من جميع الأعمار.



Assemble with Care

تجمع لعبة الألغاز الفريدة هذه بين الدقة والقلب. ستلعب دور مُرمم، وتسافر حول العالم لإصلاح الأشياء المكسورة واكتشاف القصص التي تقف خلفها. إن طريقة اللعب المريحة والبيئات الجميلة والسرد الحميم تجعلها تجربة خاصة حقًا.



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