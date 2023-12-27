الرقابة الإدارية سيف الدولة المسلول لمحاربة الفاسدين.. آخرهم مستشار الوزير ومسئولين النيل وجمعيتي

جهود كبيرة تقوم به الدولة المصرية لمحاربة الفساد ومحاسبة من تُسول له نفسه التلاعب بالأسعار ولاسيما في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية الراهنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة، واليوم تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مسئولين بمشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

وقد استطاعت الهيئة ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، وذلك لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارٍ التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ولكن يمكن القول، إن ضربات هيئة الرقابة الإدارية في القبض عن محتكري السلع والتلاعب بالأسعار لم تكن الأولى ولكن سابقتها العديد من الضربات لتعلن الحرب على الفاسدين وأصحاب الإتجار بالأسعار.

القبض على مستشار وزير التموين

وقد تمكنت الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة أيضًا من القبض على مستشار وزير التموين تلك الواقعة الشهيرة الني تثبت أنه لا أحد فوق القانون وضرورة محاسبة الفاسدين.

وتم القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

كما قامت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين بضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، ويتم استكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الرقابة الإدراية التابعة لوزارة التموين من ضبط عدد من محتكري سلع السكر في المحافظات وتحرير محاضر بالواقعة وتسليم الأطنان التي تم ضبطها.