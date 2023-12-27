انتشال جثة متحللة لرجل خمسيني من ترعة الغار بالشرقية

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، بمساعدة الأهالي، صباح الخير الأربعاء، جثة متحللة لرجل خمسيني؛ من ترعة الغار بطريق الشوبك بدائرة مركز الزقازيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، اخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي، بمشاهدتهم جثة طافية أعلى مياه ترعة الغار المار بطريق الشوبك الزقازيق.

على الفور، انتقل رجال مركز شرطة الزقازيق والحماية المدنية، والاسعاف، لموقع البلاغ، وتم انتشال الجثة وتبين أن الجثة لرجل في العقد الخامس من عمره، مجهول الاسم والعنوان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها، وهل توجد شبهة جنائية في الحادث أو من عدمه.