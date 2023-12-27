"نائب محافظ البحيرة" تتفقد شوارع المحمودية

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بشوارع مركز المحمودية، رافقها خلالها المهندس على زيد - رئيس مركز ومدينة المحمودية ، والمهندس السيد مرعى المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي، حيث تابعت أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشوارع منطقة ساسون بطول 600 م وعرض 4 م وبتكلفة 973 ألف جنيهًا .

وأكدت نائب محافظ البحيرة، إستمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع، مشددة على الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الاعمال والإلتزام بكافة المواصفات الفنية والإشتراطات المحدده لها.

وتفقدت الدكتورة نهال بلبع، تجهيزات مقر التأمين الصحى بمدينة المحمودية ليسع أكبر عدد من المواطنين من أبناء المركز وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتيسيرا عليهم.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات.