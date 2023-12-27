مصر تواجه الكويت فى البطولة العربية لكرة السلة بالقاهرة.. اليوم

يلتقى منتخب مصر لكرة السلة مع نظيره منتخب الكويت في إطار ثانى أيام منافسات البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة 9 منتخبات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والكويت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

و يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره الليبي في الساعة الثانية عصرًا، وتونس أمام المغرب في الساعة الرابعة والنصف.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى من مباريات المجموعة على نظيره الإماراتي بنتيجة 46/94، بافتتاح البطولة.

وافتتح منافسات البطولة أمس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، بالإضافة إلى عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وأيمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.



ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من الإمارات، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب، بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال، بالإضافة إلى ليبيا.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.