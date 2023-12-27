إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الرى بالمحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إزالة 9 حالات إزالات لتعديات على الأرض الزراعية و أملاك الرى بمركز المحلة و ذلك بالتنسيق مع القوة الأمنية، بقيادة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى و العميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة الكبرى، وبمشاركة المهندس محمد السباعى نائب رئيس مركز المحلة و المهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية.

و أكد رئيس مركز المحلة، أنه تم إزالة 5 حالات من التعديات على الأرض الزراعية بمساحة 5 قيراط و 14 سهم عبارة عن 3 حالات بناء بالبلوك بالجابرية و حجرة بالبلوك و سور بالبلوك بالبنوان كما أضاف أنه تم إزالة 4 حالات من التعديات على أملاك الرى بغرب المحلة بإجمالي مساحة 39 متر عبارة عن أكشاك صاج بصفط تراب

يذكر أنه تم إيقاف عدد من مخالفات البناء بمركز المحلة شملت إيقاف شدة خشبية لدور أول علوى بمساحة 190 متر خارج الحيز العمرانى بميت الليت و شدة خشبية لدور ثانى علوى بمساحة 160 متر خارج الحيز العمرانى بدمرو و شدة خشبية بالصور الثالث العلوى بمساحة 80 متر بمحلة أبو على