200% نموًا بكوربوريت ستاك خلال عام 2023

اختتمت شركة كوربوريت ستاك عام 2023 بسلسلة من الإنجازات البارزة، نجحت في تعزيز مكانتها في سوق الأعمال الإقليمي، بفضل رؤية استراتيجية واضحة وقوية، وفريق عمل متفاني، وتفوق راسخ في إدارة الأعمال، والقدرة على التكيف مع التحولات السريعة في الأسواق.

نمو هائل في حجم أعمال كوربوريت ستاك

وخلال عام 2023، نجحت شركة "كوربوريت ستاك"، المتخصصة في حلول البرمجيات بمجال التحول الرقمي، في تحقيق نمو هائل بلغ 200% في حجم أعمالها، مما يؤكد على كفائتها في إدارة المشاريع، والابتكار في تقديم الحلول التقنية، التي تلبي احتياجات السوق المتنوعة والمتنامية.

وتقدم "كوربوريت ستاك" حلول وخدمات إدارة موارد المؤسسات ERP وحلول إدارة الموارد البشرية وعلاقات العملاء وإدارة المشاريع والمشتريات والمخازن وأصول الشركات، كذلك حلول الفاتورة الإلكترونية، والتي تتماشى مع اتجاه الدولة المصرية لدمج الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الرسمي، كما كانت كوربوريت ستاك من أوائل المقدمين لحلول التحول الرقمي على منصة منصة الأعمال V-Hub التي أطلقتها فودافون مصر منذ عدة سنوات خصيصا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتهم للتحول الرقمي.

وكما يقول المهندس محمد عابدين، الشريك المؤسس والمدير الإداري لدى «كوربوريت ستاك» مصر، فإن حلول «كوربوريت ستاك» تعمل على إعادة تعريف أساليب سير العمل وتقديم تجارب سلسة، تساعد الشركات على إبراز أفضل ما لديها.

ويضيف عابدين: "إن المرونة وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف هي الأركان الثلاثة لحلولنا التي تتيح لنا خدمة مجموعة متنوعة من الشركات التي تتراوح عدد موظفيها من 5 إلى 1000 موظف".

توسع استراتيجي مع مشغلي الهواتف المحمولة

ونجحت "كوربوريت ستاك" في توسيع نطاق عملها من خلال شراكات استراتيجية مع مشغلي الهواتف المحمولة في المنطقة، لتعزز من تواجدها في سوق الاتصالات، وتساهم في تحسين خدماتها، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

وعلى هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 في دبي، وقعت "كوربوريت ستاك" اتفاقية تعاون مع شركة أمنية للاتصالات، التي أصبح لها حقوق توزيع وبيع خدمات ومنتجات "كوربوريت ستاك" CorporateStack ERP للعملاء في المملكة الأردنية، وتمثل الاتفاقية جزءا من خطة توسعات "كوربوريت ستاك" في أسواق المنطقة العربية والأفريقية، وإضافة إلى خريطة توزيع منتجاتها للسحابة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها.

يؤكد المهندس أسامة مرتضى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في "كوربوريت ستاك"، فإن حلول CorporateStack Cloud ERP، المتوفرة حاليا عبر بوابة Online Umniah، تساهم في تيسير التحديات التي تواجه المؤسسات في ظل عملية التحول الرقمي المتسارع، وتفي باحتياجاتها في إدارة أعمالها وتقديم خدماتها بشكل أكثر ديناميكية، مع استفادتها بمنتجات وحلول مبتكرة ومتطورة، بما يساهم في خفض الجهد والتكاليف وزيادة العائدات.

الانطلاق في المملكة العربية السعودية

في خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزامها بتعزيز التحول الرقمي بالسوق السعودية، ورؤيتها الاستثنائية والاستثمارية المتفردة للمشاركة في رؤية المملكة 2030، شهد عام 2023 افتتاح "كوربوريت ستاك" لمكتبها بالمملكة العربية السعودية، لتنتقل بحلولها إلى واحد من أهم الأسواق الواعدة رقميا بالمنطقة.

وكما يؤكد المهندس محمد عابدين، فإن قرار الاستثمار في السوق السعودية، من خلال فتح مكتب لهم، وبدء عمليات التوظيف، يؤكد التزام "كوربوريت ستاك" ببناء علاقات تجارية مستدامة ومثمرة مع عملائها، وتقديم أعلى مستويات الجودة والاحترافية في هذا السوق الحيوي، الذي يقدم فرصا لا تضاهى للتحول الرقمي.

ويضيف المهندس أسامة مرتضى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في "كوربوريت ستاك": "نفخر بتقديم حلاً رقميًا متكاملًا يحسن جودة الخدمات الصحية، ويسهم في تحسين الرعاية الصحية، ومن خلال تطبيق أحدث التقنيات في إدارة الملفات الطبية وتبسيط العمليات الإدارية، نسعى إلى توفير بيئة صحية أكثر فعالية وتواصل. كما نقدم حلاً رقميًا فريدًا يحدث طفرة في قطاع المقاولات العامة، من خلال تكنولوجيا تسهم في تحسين التخطيط وإدارة المشاريع بكفاءة. تهدف حلولنا إلى تحسين التعاون وتسريع إنجاز المشاريع، مما يعزز الابتكار والاستدامة."