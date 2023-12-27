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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اليونيسف: قطاع غزة أخطر مكان بالعالم على حياة الأطفال

أطفال غزة
أطفال غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن الوضع في غزة مروع وأرقام القتلى والجرحى بين الأطفال مخيفة.

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وأضافت المنظمة في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة أخطر مكان بالعالم على حياة الأطفال منذ 7 أكتوبر.

 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

وكانت اليونيسف قد أكدت في تقرير لها في وقت سابق، أن أكثر من 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد، محذرة من أنه في الأسابيع المقبلة سيعاني 10 آلاف طفل دون الخامسة من سوء تغذية يهدد حياتهم.

وأضاف التقرير أن هناك 335 ألف طفل في غزة معرضون لسوء التغذية والوفاة، مؤكدًا أنه كان يمكن تفادي سوء التغذية، لولا استمرار خطر المجاعة.

المنظومات الغذائية والصحية 

ونوه التقرير بأن خطر المجاعة غير المقبول يأتي مع انهيار كامل للمنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة، حيث أن أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع لم يعد يعمل بسبب الهجمات الإسرائيلية>

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