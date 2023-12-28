Tesla تتبنى شرائح TSMC مقاس 3 نانومتر.. ماذا يعني ذلك لكلا الشركتين

أفادت التقارير أن شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية بقيادة Elon Musk أكدت أنها ستشارك في نهائيات تصميم شرائح 3nm NTO التابعة لشركة TSMC (شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية) للعام المقبل.

ومن المتوقع أيضًا أن تزيد TSMC إنتاجها من شرائح 3 نانومتر في عام 2024. وهذا يوضح الطلب المتزايد على حلول أشباه الموصلات المتقدمة.



كيف ستساعد رقائق TSMC مقاس 3 نانومتر الشركتين؟



وفقًا لتقرير صادر عن GizmoChina، من المقرر أن تصبح Tesla أحد عملاء N3P حيث تخطط لاستخدام أحدث تقنيات TSMC لإنتاج الجيل التالي من شرائح القيادة الذكية ذاتية القيادة (FSD).

تخطط TSMC لبدء إنتاج عملية N3P الخاصة بها في عام 2024. عند مقارنتها بعملية N3E السابقة، تم تصميم N3P لتقديم تحسين بنسبة 5% في الأداء، وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10% وزيادة ملحوظة في الرقاقة بمقدار 1.04 مرة. كثافة.

ادعى مصمم الرقائق التايواني أن مقاييس الأداء والطاقة والمساحة (PPA) الخاصة بـ N3P بالإضافة إلى نضج التكنولوجيا ستتجاوز عملية 18A من Intel.



قد يكون لدى المسؤولين الحكوميين شركات تصنيع السيارات الكهربائية المحلية



قد يكون لدى المسؤولين الحكوميين "أخبار جيدة" لمصنعي السيارات الكهربائية المحليين

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها تسلا مع TSMC. في الماضي، كانت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قد قدمت طلبات متعددة إلى مصمم الرقائق.

في وقت سابق، قامت TSMC بتزويد Tesla بشريحة Dojo D1 التي تعتمد على عملية 7 نانومتر وشريحة HW 4.0 التي تتميز بعملية 5 نانومتر. ستمثل إضافة الشركة لشركة Tesla إلى قائمة عملاء N3P خطوة استراتيجية لكلا الشركتين.

وتوقع المحللون أن تساعد هذه الشراكة شركة Tesla على أن تصبح سابع أكبر عميل لشركة TSMC. ستعمل هذه الشراكة أيضًا على ضخ زخم جديد في مسار نمو إيرادات TSMC.

مع استمرار Tesla في قيادة صناعة السيارات بتقنيات مبتكرة، يُظهر التعاون مع TSMC الدور الحاسم الذي تلعبه التطورات في أشباه الموصلات في تشكيل مستقبل المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.

وتخطط تسلا أيضًا لدخول سوق السيارات الكهربائية في الهند قريبًا. ومع ذلك، أعرب وزير الاتحاد للنقل البري والطرق السريعة، نيتين جادكاري، مؤخرًا عن مخاوفه بشأن السماح للسيارات ذاتية القيادة في البلاد. قال جادكاري إنه لن يسمح بهذه المركبات في الهند لأنها من المحتمل أن تؤثر على وظائف العدد الكبير من السائقين في الهند.