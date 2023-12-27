وفاة سبعينية في حريق اندلع بمنزل في ساقلتة

لقيت ربة منزل عجوز في العقد السابع من العمر تقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصرعها عقب إصابتها بحالة اختناق في حريق إندلع بمنزلها المكون من طابق واحد ومبني بالطوب البلوك الأبيض بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغًا بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مبني بالبلوك الأبيض وملحق به حظيرة ماشية ملك "ناصر . ث . ع . ا" 45 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق إصابة والدة مالك المنزل المدعوة "عائشة . ع . م . ا" 70 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية "حالة إختناق وتم نقلها لمستشفى ساقلته المركزي وتوفيت عقب وصولها .

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفى الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسيةولا توجد شبهة جنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .