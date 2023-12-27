محلل سياسي: مصر أفشلت مخطط التهجير القسري للفلسطينيين

أكد عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن هناك هدفًا كان خفي للحكومة الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة والدولة الفلسطينية بأكملها، إلا أنه وبعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو الأخيرة الأمور أصبحت واضحة أمام الجميع، مشددًا على أنه تحدث عن أن الهدف الحقيقي من هذه الحرب هو الدفع للهجرة الطوعية من قطاع غزة.

الوضع الصحي في قطاع غزة:

وأشار إلى انه ولابد أن نفهم الآن منهجية الاحتلال في التدمير والقصف في قطاع غزة، موضحًا أن الدور المصري والموقف المصري منذ اللحظة الأولى هي من أفشلت الهجرة القسرية عبر عدة مسارات منها الموقف السياسي بجانب القضاء على سلاح التجويع التي كانت تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث إن الدور المصري كان واضح من خلال آليات واضحة في إدخال المساعدات إلى غزة.

وشدد على أن الوضع الميداني داخل قطاع غزة ينذر بمجاعة ووضع صحي متردي، كما أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيان تطالب الأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة تتعرض لمجاعة، موضحًا أن الوضع الصحي في قطاع غزة متردي ووصل لمستويات فقدان كل المستلزمات الصحية والتي تؤدي إلى انتشار الأوبئة مع دخول فصل الشتاء والتي تكون به الأجواء شديدة البرودة.

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ 82 للعدوان، وجددت مدفعية الاحتلال قصفها للمربعات السكنية، وخاصة في خان يونس جنوبا، ومخيم جباليا شمالا، فيما استهدف غارات مجموعات من النازحين في مخيم "المغازي".

وشهدت محاور التوغل معارك مُحتدمة واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلفت الغارات والقصف المدفعي عشرات الشهداء ومئات الجرحى، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 20 ألفا و915 شهيدًا، بينما بلغت حصيلة الجرحى 54 ألفا و918 مصابا حسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديين وضابط في المعارك بقطاع غزة، وبذلك وصلت حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر الماضي، إلى 498 قتيلا بينهم 165 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود آخرين صباح اليوم الأربعاء.