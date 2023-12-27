كيف شارك تيم كوك وسوندار بيتشاي التهاني بمناسبة عيد الميلاد

يمثل عيد الميلاد رسميًا بداية العطلات الأسبوعية السنوية. ستأخذ الشركات الآن، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، استراحة من "حياة رسائل البريد الإلكتروني"، لمدة أسبوع على الأرجح، حيث يلقي الوهج الاحتفالي غطاءً دافئًا على وادي السيليكون.

في أرض الأجهزة المتصلة، قام نخبة التكنولوجيا مثل تيم كوك وسوندار بيتشاي باستبدال خوارزمياتهم ورأس مالهم الاستثماري بالترانيم والتمنيات القلبية. إليكم كيف تبادل عمالقة صناعة التكنولوجيا التحيات.



تيم كوك يبقى الأمر بسيطًا



سارع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، إلى مشاركة تحياته على X.

"أتمنى للجميع يومًا مليئًا بالبهجة وروح الموسم. عيد ميلاد مجيد!" قال في وظيفة.

الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي



شارك Pichai صورة لإعداد، على ما يبدو في مكتب Google، مع روبوت يعمل بنظام Android وسط أشجار عيد الميلاد.

"عيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل. أتمنى لك عطلة سعيدة، سواء كنت تقضيها في أرض العجائب الشتوية أو تستمتع بيومك مع الأصدقاء والعائلة.

https://twitter.com/sundarpichai/status/1739319192552390791

الرئيس التنفيذي لشركة X ليندا ياكارينو



قالت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، في منشور لها: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

رئيس OpenAI سام التمان



بخطه الصغير الشهير، أعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن تمنياته للجميع بعيد الميلاد.

"عيد ميلاد سعيد وأسبوع سعيد من عدم وجود الكثير من البريد الإلكتروني!" قال في وظيفة

لا شيء لدى الرئيس التنفيذي كارل باي سؤال للجماهير

وتمنى باي للجميع إجازة سعيدة وسأل المجتمع عما يتوقعونه من الشركة في العام المقبل.

"عطلة سعيدة للجميع! ماذا تتوقع من لا شيء في عام 2024؟

عيد الميلاد "الخلاب" لإيلون ماسك



شارك إيلون موسك، مالك شركة X والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وTesla، منشورين منفصلين في عيد الميلاد. في أحد المنشورات، توجد صورة لشجرة عيد الميلاد بينما تحتوي الصورة الأخرى على شاحنة تيسلا سايبر مع أضواء عيد الميلاد عليها.

https://twitter.com/elonmusk/status/1739351512155906341



بانوس باناي من أمازون يحتفل مع العائلة



وقام بانوس باناي، الذي عمل معظم وقته في مايكروسوفت وغادر إلى أمازون في وقت سابق من هذا العام، بمشاركة الصور مع عائلته، مقدمًا تحياته للجميع.

"عيد ميلاد مجيد! قال: “أنا ممتن لهذا الوقت الذي قضيته مع عائلتي”.