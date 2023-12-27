تشيلسي يواجه كريستال بالاس لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي

يتقابل فر يقا تشيلسي ونظيره كريستال بالاس مساء اليوم، في ااطار لجولة التاسعة عشر التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى فريق تشيلسي تحقيق نتيجة ايجابية الليلة ومصالحة جماهيره بالفوز والعودة لطريق الانتصارات ببطولة الدوري، فيما يأمل كريستال بالاس يبحث عن الفوز للتواجد في مراكز متقدمة بجدول المسابقة.

وتبدأ أحداث صافرة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب ستامفورد بريدج.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد كريستال بالاس – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برينتفورد ضد وولفرهامبتون- الساعة 9:30 مساء

إيفرتون ضد مانشستر سيتي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

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