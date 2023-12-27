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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نصائح مهمة لتخطي أزمات 2023 وبدء 2024 بتفاؤل (فيديو)

العام الجديد 2024
العام الجديد 2024

قدم الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، نصائح مهمة لتخطي المشاكل والأزمات التي حدثت في 2023 لبدء عام جديد 2024 بنفس مطمئنة آمنة مقبلة على الحياة.

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ونصح “علام” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الأربعاء، بضرورة التفاؤل خلال العام الجديد والتعلم من أخطاء الماضي وأخذ منها الدروس والعبر، والعمل في أحسن صورة ممكنة خلال الوقت الحاضر، والتفاؤل بمستقبل أفضل.

جميع الأديان السماوية تدعو لتعمير الكون والوطن والأسرة

وحذر خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، من الاستسلام للأزمات والانكسارات والأحزان، كون ذلك يمكن أن يؤدي للإحباط والنظر للحياة بسوداوية، مؤكدا أن جميع الأديان السماوية تدعو لتعمير الكون والوطن والأسرة باستمرار العمل مهما كانت الأحزان، عملا بمقولة “تفاءلوا بالخير تجدوه”.

تحديد الأهداف للمستقبل

ولفت إلى أن تحديد الأهداف للمستقبل والعمل عليها أمر مهم مع التأكيد على أن عدم تحقيق الهدف ليس نهاية الكون بل يجب السعي دون ربطها بالأزمنة حتى لا يحدث إحباط حال عدم تحقيقها في الزمن المحدد.

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