مصرع مدرس أسفل عجلات قطار روسي بسوهاج

لقي مدرس في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة قسم أول سوهاج مصرعه صدمه قطار روسي "القاهرة _ نجع حمادي" حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لقسم شرطة أول سوهاج من قسم شرطة النقل والمواصلات بالمحافظة يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج باصطدام القطار روسي [القاهرة – نجع حمادي] بالمدعو "محمود . ه . م . ع" 38 سنة مدرس ومقيم دائرة القسم حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من مزلقان دائرة القسم مما أدى لوفاته وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث وبالفحص وسؤال خالته "نعيمة . م . ع . م" 70 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة القسم قررت بمضمون ما سبق ونفت الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .