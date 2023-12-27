تفاصيل اجتماع الحكومة بشأن ملف نقص الدواء (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي محمد عز الدين، التحديات التي تواجه ملف صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن صناعة الدواء تشهد نقص بعض المستلزمات الطبية والأدوية التي تشهد سحبا وطلبًا كبيرًا، لافتًا إلى أن اجتماع الحكومة أمس شهد مناقشة سبل توفير المواد الخام للمستلزمات ودعمها بالشراء الموحد وتصنيف بعض الأنواع محليًا.

مبادرات الرئاسة الصحية

وتابع “عز الدين” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة يتماشى مع مبادرات الرئاسة الصحية المتعددة لتوفير الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، منوهًا أن الطلب على هذه الصناعة المهمة يتضاعف في الفترة الأخيرة.

تطوير المنظومة الصحية

وأوضح أن الرئيس السيسي يوجه دائما بالعمل على تطوير المنظومة الصحية وتوفير الأدوية التي تشهد نقصًا كبيرًا، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بتجربة مصر في القضاء على الأزمات الصحية وخاصة فيروس سي.

وأشاد عز الدين بالمبادرات الصحية في مصر وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل ومجابهة التقزم والأمراض المزمنة والقضاء على قوائم الانتظار.