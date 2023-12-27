موعد مباراة زد والداخلية في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يواجه فريق زد اف سي نظيره الداخلية عصر اليوم، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ستاد المقاولون العرب، لحساب الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة زد والداخلية في الدوري المصري

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة زد اف سي والداخلية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، على استاد المقاولون بعد تعديل ملعب المباراة نظرا لعدم جاهزية استاد القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة زد والداخلية

وتذاع أحداث مباراة زد اف سي والداخلية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدورى المصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 2.

وخاض فريق زد 8 مباريات بالدوري، فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

فيما لعب الداخلية بقيادة هيثم شعبان 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.

ويدير لقاء زد ضد الداخلية، السيد شعبان حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد عزازي مساعد أول وأحمد رشدي مساعد ثاني ومصطفي الشهدي حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو ومحمود ناصف حكم فيديو مساعد.