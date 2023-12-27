نائب محافظ البحيرة تلتقي بالمدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات

التقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واللواء يوسف شباط المشرف العام، على المنطقة الغربية للثروة السمكية بالإسكندرية، والمهندسة نسرين محمد مسئول إدارة المرابى والبحيرات بالمنطقة الغربية ومسئول منطقة البحيرة، والمهندس عماد نمير مدير بحيرة إدكو.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية على مستوى المحافظة، ومنها جهود تطوير بحيرة إدكو وإزالة التعديات الواقعة على حرمها، ومناقشة أوضاع القرى المجاورة لها، وتوفير سيارات إطفاء لتأمين مراكب الصيد والمنشآت بميناء المعدية بصفة دائمة حال التعرض لأي أزمة حيرة، والمهندس عماد نمير - مدير بحيرة إدكو.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أهمية مشروع تطوير البحيرات باعتباره ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي والتوازن البيئي الذي يسهم فى تحسين جودة المياه وتقليل حدة الملوثات البيئية، بالإضافة إلي تعزيز قدرة البحيرات على تحسين إنتاجية وجودة الأسماك بها وتطوير قدرات وآليات الصيد وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية واعدة تخدم المواطنين وتحقق الصالح العام، مشيرة إلى التزام المحافظة بتنفيذ خطة الدولة التي تستهدف تطهير وتطوير البحيرات لتعظيم عائد إنتاج الثروة السمكية من تلك البحيرات ورفع جودتها البيئية.

وأكد اللواء الحسين فرحات، ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالقطاع السمكي، من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بملف البحيرات المصرية وتطويرها ورفع كفاءتها.

وأشاد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالدور الفعال الذي تلعبه شرطة البيئة والمسطحات المائية في التصدي لمحاولات الصيد الجائر والحفاظ على المسطح المائي، وأعرب عن استعداد الجهاز لدعم منافذ المحافظة بأسماك المائدة، وطرحها لأهالي المحافظة بأسعار مناسبة في متناول الجميع، وهو ما يمهد لإقامة مشروعات تخدم الصيادين مستقبلًا وفي مقدمتها تطوير الموانئ وبورصة للأسماك.