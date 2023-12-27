اليوم.. زد يلتقي الداخلية بحثًا عن استكمال سلسلة اللاهزيمة في الدوري المصري

يواجه فريق زد نظيره الداخلية عصر اليوم، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ستاد المقاولون العرب، لحساب الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل فريق زد تحت القيادة الفنية لـمجدى عبد العاطى استكمال سلسلة اللاهزيمة بالبطولة وحصد نقاط المباراة من أجل احتلال قمة الدوري المصري الممتاز، وعلى الجانب الأخر، يسعي فريق الداخلية الى تحقيق نتيجة ايجابية وحصد نقاط المباراة للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول ترتيب المسابقة.

وتنطلق صافرة مباراة زد والداخلية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء باستاد المقاولون بعد تعديل ملعب المباراة نظرا لعدم جاهزية استاد القاهرة .

ولعب فريق زد 8 مباريات بالدوري، فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

فيما خاض الداخلية بقيادة هيثم شعبان 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.

ويدير لقاء زد ضد الداخلية، السيد شعبان حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد عزازي مساعد أول وأحمد رشدي مساعد ثاني ومصطفي الشهدي حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو ومحمود ناصف حكم فيديو مساعد.